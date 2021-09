Herbstzeit ist Wanderzeit

Bergsteigen und -wandern erfreuen sich steigender Beliebtheit, was gerade in der Corona-Pandemie zu deutlich höheren Unfallzahlen am Berg und im alpinen Raum geführt hat. Laut Bergrettung Österreich haben vermehrte Aktivitäten am Berg allein im Jahr 2020 zu mehr als 8.000 Einsätzen geführt und für 261 Menschen sogar tödlich geendet. Und obgleich eine vernünftige private Unfallversicherung, inklusive Hubschraubereinsatz und Rückholkosten, für eine Einzelperson schon ab knapp 18 Euro im Monat (für Familien ab 30 Euro) zu haben ist, gibt es noch großen Nachholbedarf – erst rund jeder zweite ist privat unfallversichert. Unser Tipp: Eine aktive Risikoanalyse vornehmen und entsprechende Versicherungsmaßnahmen für sich und seine Familie ergreifen.