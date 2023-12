Wintersport: Sorglose Urlaubsfreuden

Ski anschnallen, in die verschneite Landschaft eintauchen und das winterliche Vergnügen genießen – für begeisterte Schneefans hat die lang ersehnte Wintersportsaison dieses Jahr einen fulminanten Start hingelegt. Die Berge rufen: Auf dem Kaunertaler Gletscher liegen bereits 290 Zentimeter Schnee, im Ötztaler Sölden sind es 231 Zentimeter und auch in Obertauern haben wir die zwei Meter-Grenze bereits überschritten. Über 400 Skigebiete und mehr als 7.000 Pistenkilometer laden in Österreich dazu ein, die Pistenfreuden zu genießen. Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen: „Ein Wintersporturlaub auf verschneiten Bergen verspricht großartige Erholung. Aber dabei sollte man nicht übersehen, dass Disziplinen wie Skifahren körperliche Fitness und angemessene Vorbereitung erfordern, was Hobbysportler oftmals zu wenig berücksichtigen, wie die jährlichen Skiunfallstatistiken leider zeigen.“ Hier fünf Fragen und Antworten zu den Risiken und Vorsorgemöglichkeiten beim Wintersport.

1. Wie hoch ist das Risiko eines Unfalls beim Wintersport?

Hat es während der Pandemie einen Einbruch bei den Unfallzahlen aufgrund der zahlreichen Einschränkungen gegeben, so sind diese in der letzten Wintersportsaison laut österreichischem Kuratorium für Alpine Sicherheit, das die Statistiken der Alpinpolizei auswertet, wieder deutlich gestiegen: 7.904 Personen verunglückten in der vergangenen Wintersaison, 64 davon sogar tödlich. Eine sehr häufige Todesursache waren dabei Herz-Kreislauf-Probleme aufgrund mangelnder Fitness der Wintersportler. Schätzungen des Bundesministeriums für Inneres gehen zudem davon aus, dass die polizeilich erfassten Unfälle nur rund zehn Prozent der tatsächlichen Unfälle beim Wintersport ausmachen.

2. Wie kann man das Verletzungsrisiko beim Wintersport reduzieren?

Für eine sichere Wintersportsaison ist eine gezielte Vorbereitung entscheidend. Kraft, Koordination und Beweglichkeit sind für Skifahrer und Snowboarder essenziell, um die körperlichen Leistungen zu erbringen und Verletzungen vorzubeugen. Besonders wichtig sind Trainingseinheiten für Bein-, Gesäß- und Rumpfmuskulatur, die für Stabilität und Kontrolle auf der Piste sorgen. Ergänzend dazu verbessern Gleichgewichts-, Dehn- und Koordinationsübungen die körperliche Kontrolle und Reaktionsfähigkeit. Darauf kann man sich sowohl im Fitnessstudio als auch mit einfachen Übungen zu Hause vorbereiten. Das richtige Training macht den Unterschied – sowohl für die Leistung als auch für die Sicherheit auf der Piste.