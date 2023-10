„Es ist essenziell für jeden, auf sich zu achten“

In Österreich gewinnt der Wunsch nach individuellem und leistbarem Versicherungsschutz an Bedeutung. Dies geht Hand in Hand mit einem aktiven und gesunden Lebensstil. Der Fokus liegt auf Individualität, Service und Convenience. Die Wiener Städtische hat diesen Trend erkannt und bietet maßgeschneiderte Lösungen.

Ein Paradebeispiel ist die bestHEALTH Sonderklasse. Diese punktet vor allem bei jüngeren Versicherten mit Flexibilität in der Spitals- und Arztwahl sowie einem erweiterten Angebot, das von Selbstbehaltsentfall vom 20. bis zum 40. Geburtstag über Hebammenservice bis hin zur psychologischen Unterstützung bei schweren Krankheiten reicht. Besonders hervorzuheben: Für Kinder gibt es bis zum 20. Lebensjahr die günstige Kinderprämie und nur den halben Selbstbehalt. So wird ein Spitalsaufenthalt zur Sonderklasse.

