Vorsorgen und profitieren: So sichern Sie Ihren Nachwuchs finanziell ab

Ein echtes Highlight ist der „Versorgerschutz“, der bei Tod des Versorgers (z. B. Eltern, Großeltern oder Paten) die Prämienzahlung für einen festgelegten Zeitraum sicherstellt. Das Produkt „Junior´s Best Invest“ punktet darüber hinaus mit Flexibilität: Während der Laufzeit sind kostenfreie Kapitalentnahmen bei bestimmten Ereignissen sowie Prämienpausen und Einmalzahlungen möglich. Der Vertrag kann ab dem 18. Lebensjahr auf das Kind übertragen werden und dient als langfristige finanzielle Absicherung bis hin zu einer lebenslangen Rente. Junior´s Best Invest der Wiener Städtischen kann bereits ab 30 Euro im Monat und bis zum 15. Lebensjahr des Kindes abgeschlossen werden. Junior´s Best Invest unterstützt vom Vermögensaufbau bis zur Altersvorsorge und begleitet das Kind somit ein Leben lang.