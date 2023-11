Karrierechancen: Top-Jobs suchen Bewerber

Jährlich ermöglicht die Wiener Städtische landesweit 100 Lehrlingen den Einstieg in das Berufsleben, was das Unternehmen zu einem Spitzenreiter in der Ausbildung junger Talente in der Versicherungsbranche macht. In den letzten Jahren haben hunderte Lehrlinge ihre Ausbildung bei der Wiener Städtischen mit Bravour gemeistert, wobei über ein Drittel ihre Lehre mit „ausgezeichnetem“ oder „gutem“ Erfolg abgeschlossen hat. Dabei ist die Lehre dual konzipiert: Neben der Berufsschule arbeiten die Lehrlinge durch das bewährte Mentoren-System mitten im Geschehen und lernen das Versicherungsgeschäft so in sämtlichen Facetten kennen. Die Ausbildung dauert – abhängig von der vorangegangenen Schulausbildung – maximal drei Jahre und jeder Lehrling wird nach seinem Abschluss im Unternehmen übernommen. Online können Interessierte im „Check die Lehre“-Jobgame spielerisch ihre Eignung für eine Lehrstelle testen. Wer im Spiel erfolgreich ist, kann direkt zur Online-Bewerbung übergehen.