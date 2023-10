Gesundheitsstudie: Run auf private Gesundheitsvorsorge

Gesundheitswende

In Österreich präsentiert sich die physische Verfassung der Bevölkerung wieder in alter Stärke: Etwa 60 Prozent der Befragten attestieren ihrem Gesundheitszustand das Prädikat „(sehr) gut“. Hierbei stechen insbesondere die jüngere Generation und Personen mit höherer Bildung hervor. Das ältere Segment sowie Singles zeigen sich dagegen etwas kritischer. Über den Zeitstrahl hinweg zeigt sich: Für viele bleibt die Gesundheit konstant, während bei einem Sechstel in den vergangenen zwölf Monaten ein Aufwärtstrend zu vermerken war. Aber 27 Prozent bemerkten einen Rückgang des körperlichen Wohlbefindens. Interessanterweise gewinnt das Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung immer mehr an Bedeutung: Zwei Fünftel der Österreicher legen heute mehr Wert auf ihre Gesundheit als noch ein Jahr zuvor. Insbesondere Männer (42 Prozent) berichten von einem gestiegenen Gesundheitsbewusstsein, bei Frauen sind es 37 Prozent.