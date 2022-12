Unfälle nehmen zu: Winterspaß ohne Reue

Wer die finanziellen Risiken nach einem Unfall reduzieren will, sollte eine private Unfallvorsorge abschließen. Wendler: „Die gesetzliche Unfallversicherung kommt nur für Folgen nach Unfällen auf, die sich am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin ereignen. Nicht aber in der Freizeit oder im Haushalt.“ Bei Freizeitunfällen wird man in Österreich zwar medizinisch erstversorgt, kommt es aber zu Folgeschäden ist die gesetzliche Unfallversicherung nicht mehr zuständig. Das bedeutet, dass mögliche Umbauten in einer Wohnung aufgrund einer Dauerinvalidität oder auch eine Invalidenrente nicht bezahlt werden, außer man hat selbst privat vorgesorgt.

Besonders problematisch wird es, wenn es sich um einen schweren Unfall im unzugänglichen Gelände handelt. Wird hier eine Hubschrauberbergung notwendig, kann es teuer werden: Die Kosten für einen Bergungseinsatz belaufen sich im Schnitt auf rund 4.000 Euro. Wendler: „Dieses finanzielle Risiko sollte man nicht eingehen und rechtzeitig eine vernünftige private Unfallversicherung abschließen. Diese ist bereits für rund 35 Euro im Monat für die gesamte Familie zu haben und ein zentraler Baustein jeder privaten Vorsorge.“