Die neue Generation der Online-Haushaltsversicherung

Mit der neuen „living.up“ bzw. „living.up – now“-Haushaltsversicherung erweitert die Wiener Städtische ihre Online-Versicherungs-Palette erfolgreich um zwei weitere Produkte und stärkt so ihre digitale Innovationsführerschaft.

Das neue Produkt bietet Kunden die Möglichkeit, nach Angabe der Wohnungsgröße, der Adresse sowie der Wohn- und Lebenssituation die „living.up“-Haushaltsversicherung via Web mit wenigen Kicks abzuschließen. Die Versicherungssumme basiert auf der angegebenen Wohnungsgröße.

Der besondere Vorteil: Nach dem Online-Abschluss werden alle notwendigen Dokumente den Kunden in Echtzeit per Mail zugesendet und ab dem nächsten Tag ist der Versicherungsschutz bereits aktiv. Zusätzlich können beispielsweise Unterhaltungselektronik, Freizeitpakete mit Sport- und Tierhaftpflicht für Hunde in den Versicherungsschutz mit aufgenommen werden.

Ein besonderes Zuckerl ist die Versicherungs-Variante „living.up – now“ für Kunden bis zum 27. Lebensjahr. Mit einer standardisierten Versicherungssumme in der Höhe von 25.000 Euro können damit kleine Wohnungen oder WG-Zimmer kostengünstig versichert werden. Auf Wunsch können User, die noch keinen Berater haben und eine Beratung für zukünftige Anliegen benötigen, direkt und persönlich Kontakt aufnehmen.