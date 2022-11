Inflation steigert Unterversicherungsrisiko

Das Inflationskarussell dreht sich immer schneller: Laut Statistik Austria ist die Inflationsrate im Oktober auf elf Prozent geklettert. Das ist im Vergleich zum Vormonat ein Plus eines Prozentpunktes. Die enorme Steigerung der Teuerung in Österreich hat dabei auch Auswirkungen auf den Versicherungsschutz der Eigenheime und Wohnungen. Erst vor wenigen Tagen hat die österreichische Finanzmarktaufsicht den „Bericht der FMA 2022 zur Lage der Versicherungswirtschaft“ präsentiert. Darin werden die Versicherungsnehmer vor der Gefahr einer Unterversicherung gewarnt. Denn nachdem die Preise in den letzten Monaten enorm gestiegen sind, reiche die Schadensdeckung vor allem bei länger bestehenden Verträgen oft nicht mehr aus. Die FMA rät daher, insbesondere in Zeiten hoher Inflation die Verträge von Zeit zu Zeit hinsichtlich einer notwendigen Anpassung des Umfangs der Versicherungsleistung zu überprüfen.