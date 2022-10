Die drei Säulen der Gesundheit

Wäre es nicht schön, 100 Jahre alt zu werden? Klingt gut und ist heute nicht mal so unwahrscheinlich. Im Jahr 2021 betrug die durchschnittliche Lebenserwartung von neugeborenen Männern in Österreich 78,8 Jahre. Bei den Frauen lag diese sogar schon bei 83,8 Jahren. Viele Studien zeigen, dass die Menschen immer älter werden. Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen: „Alt werden ist heute gar nicht mehr so schwer, aber dabei gesund zu bleiben, ist eine Herausforderung. Mit der richtigen Gesundheitsvorsorge lässt sich viel für ein gesundes Leben tun.“ Dabei ruht die Gesundheit der Österreicher auf drei Säulen.

1. Es gilt, einen aktiven Lebensstil zu pflegen

Regelmäßige Bewegung und gesunde Ernährung sind zwei essenzielle Faktoren in Sachen Gesundheit. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt Erwachsenen, die Aufnahme von „freiem Zucker“ zu reduzieren und jede Woche mindestens 150 Minuten, also zweieinhalb Stunden, aktiv zu sein. Gemeint ist nicht unbedingt intensives Training, auch Fahrradfahren oder schnelles Gehen halten fit und beugen Krankheiten vor. In Österreich pflegt die Bevölkerung grundsätzlich einen aktiven Lebensstil: Laut der Gesundheitsstudie 2022 der Wiener Städtischen, bei der 1000 Personen in Österreich im Alter von 16 bis 70 Jahren befragt wurden, ist das Gesundheitsbewusstsein der Österreicher vor allem während der Pandemie gestiegen: Mehr als ein Drittel achtet jetzt mehr auf die eigene Gesundheit als vor zwölf Monaten. Zudem hat mehr als ein Viertel das eigene Ernährungsverhalten optimiert. Und immerhin 15 Prozent haben im vergangenen Jahr ihre sportlichen Aktivitäten intensiviert.