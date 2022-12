Reise-Komplett-Schutz: Egal, ob Winter- oder Karibikurlaub

Nicht jeder will Winterzauber und Pistenspaß. Immer mehr Österreicher nehmen gerade über Weihnachten eine Auszeit in warmen Regionen wie in Ägypten, der Karibik oder auch den Seychellen. Doch der Traumurlaub kann schnell zum Albtraum werden. Eine Erkrankung schon vor der Abreise oder im Urlaub kann schnell teuer und auch zu einem Gesundheitsrisiko werden.

Die Wiener Städtische sorgt für die nötige Sicherheit und bietet ihren Kunden mit dem Reise-Komplett-Schutz – je nach Wahl mit oder ohne Stornoschutz – die optimale Reiseversicherung an. Diese lässt sich für Familien, wie auch Einzelpersonen abschließen. Wählt man den Tarif mit Storno-Schutz, sind auch die Corona-Risiken voll abgedeckt, die auch 2022 weiter bestehen, denn die Pandemie ist noch nicht überstanden! Im Falle einer Corona-Erkrankung fällt bei einem Storno oder Reiseabbruch ebenfalls kein Selbstbehalt an.