Psychohygiene: Digitallösungen für Klein & Groß

Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation und weitere Krisen haben zuletzt viele Bereiche unseres Lebens enorm gebeutelt. Eine der größten Herausforderungen beim Umgang damit ist das Thema psychische Gesundheit.

Die Ergebnisse der Gesundheitsstudie 2022 der Wiener Städtischen verdeutlichen die alarmierende Situation: Jede bzw. jeder Vierte in Österreich hat in den letzten zwölf Monaten eine Verschlechterung des eigenen mentalen Befindens wahrgenommen, ein Fünftel bezeichnet sich als psychisch krank. Trotzdem nimmt nur eine Minderheit professionelle Unterstützung in Anspruch – der Grund: Hohe Kosten für private Therapien und geringe Zuschüsse der Krankenkassen lassen viele zurückschrecken. Als einer der führenden Gesundheitsversicherer des Landes ist sich die Wiener Städtische ihrer Verantwortung bei der Gesundheitsprävention bewusst und vertritt die Ansicht, dass es keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit geben kann.