Mehr als Absicherung: Fünf Argumente für eine private Gesundheitsvorsorge

Mit einer privaten Gesundheitsvorsorge besteht die Möglichkeit, den Arzt oder das Spital frei zu wählen. Dies gewinnt zunehmend an Bedeutung, da die Anzahl der Kassenärzte im Vergleich zu Wahlärzten stetig abnimmt. Brandtmayer: „Es wird immer schwieriger, einen Kassenarzt zu finden, der neue Patienten aufnimmt.“ Der Mangel an Fachärzten ist in der Kinder- und Jugendheilkunde besonders ausgeprägt: Laut Gesundheitsministerium gab es Ende 2020 noch 257 Kinderärzte mit Kassenvertrag, im Juli 2023 waren es nur noch 244 – ein Rückgang um 13 Stellen. Im gleichen Zeitraum kamen 35 neue Wahlärzte hinzu.

Die aktuelle Gesundheitsstudie der Wiener Städtischen zeigt, dass sich die Mehrheit der Österreicher gesund fühlt. Dennoch berichtet mehr als ein Viertel von einer Verschlechterung des körperlichen Wohlbefindens im letzten Jahr. Gleichzeitig sinkt die Zufriedenheit mit dem öffentlichen Gesundheitssystem: Nur noch die Hälfte ist zufrieden, während besonders lange Wartezeiten und der Mangel an Kassenärzten kritisiert werden. Kein Wunder also, dass die Nachfrage nach privater Gesundheitsvorsorge steigt.

3. Mitspracherecht bei der Behandlung

Die gesetzliche Krankenversicherung stößt in bestimmten Bereichen an ihre Grenzen, besonders wenn es um ganzheitsmedizinische Behandlungen geht. Je nach Tarif deckt die Privatarztversicherung der Wiener

Städtischen auch solche Leistungen ab. Private Gesundheitsvorsorge ermöglicht Zugang zu einem breiteren Behandlungsspektrum, insbesondere in Bereichen der Naturheilkunde, Akupunktur und Osteopathie.

4. Umfassendes Leistungsportfolio

Eine Privatarztversicherung bietet, abhängig vom gewählten Tarif, ein breites Spektrum an Leistungen, das über die gesetzliche Krankenversicherung weit hinausgeht. Dazu gehört die Übernahme von Kosten für Medikamente, Physiotherapie und Psychotherapie, was zunehmend an Bedeutung gewinnt. Laut der aktuellen Gesundheitsstudie der Wiener Städtischen nimmt fast jeder Zweite in Österreich regelmäßig verschreibungspflichtige Medikamente ein. Brandtmayer: „Eine private Gesundheitsvorsorge sorgt hier für finanzielle Entlastung und bietet zugleich Zugang zu ergänzenden Therapien, die oft entscheidend für die Genesung und das Wohlbefinden sind.“

5. Prävention steht im Fokus

Die Wiener Städtische setzt sich seit jeher für Gesundheitsprävention ein und bietet mit dem BESSER-LEBEN-Wohlfühlpaket eine umfassende Ergänzung zur Personenversicherung. „Dieses Zusatzpaket richtet sich an alle, die aktiv in ihre Gesundheit investieren möchten. Es umfasst eine breite Palette von Präventivangeboten, die von Vorsorgeuntersuchungen bis hin zu Programmen zur Erhaltung der körperlichen und seelischen Gesundheit reichen“, so Brandtmayer. Wellness-Aufenthalte in Partnerhotels und Fitnessstudio-Mitgliedschaften können zur nachhaltigen Förderung des Wohlbefindens in Anspruch genommen werden.

