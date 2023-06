Keine Risiken, nur Entspannung - mit Sicherheit in den Traumurlaub

Die Reiselust der Österreicher ist 2023 wieder besonders groß. Laut Ruefa Reisekompass 2023 mit 1.500 Online-Interviews wollen 89 Prozent der Befragten in diesem Jahr Urlaub machen. 71 Prozent der Österreicher bleiben der Heimat treu und möchten hierzulande einen Urlaub verbringen. Aber Fernreisen feiern nach der Pandemie ein Comeback: 23 Prozent gaben an, in diesem Jahr in die Ferne reisen zu wollen. Wie jedes Jahr ist die Sehnsucht nach Sonne, Meer und Strand besonders groß und das spiegelt sich bei den Lieblingsurlaubsdestinationen der Österreicher wider: Italien ist und bleibt unangefochten das Nummer eins Wunschziel in Europa (32 %). Es folgen Kroatien (28 %), Deutschland (17 %), Griechenland (12 %) und Spanien (9 %). Auf der Fernstrecke verteidigen die USA auf den ersten Platz. Hier gibt´s vier Tipps, um einen gut abgesicherten und entspannten Urlaub genießen zu können.

1. Warum braucht man eigentlich eine Reise-Versicherung?

Damit der Urlaub nicht von unvorhergesehenen Ereignissen getrübt wird, lohnt es sich, eine Reiseversicherung abzuschließen. Eine solche Versicherung bietet Schutz bei Krankheit, Diebstahl des Reisegepäcks sowie wichtiger Dokumente und unvorhersehbaren Ereignissen, die eine Abreise gefährden. Beim Abschluss einer Reiseversicherung ist es wichtig, den benötigten Schutz sorgfältig zu prüfen. Die Stornoversicherung bietet Schutz, falls die Reise aufgrund von Krankheit oder eines familiären Notfalles abgesagt oder vorzeitig beendet werden muss. Die Gepäckversicherung deckt Verlust, Diebstahl oder Beschädigung des Reisegepäcks ab. Eine Reise-Krankenversicherung übernimmt die Kosten für eine medizinische unaufschiebbare Versorgung während der Reise. Mit einer umfassenden Reiseversicherung kann der Urlaub entspannt genossen werden.