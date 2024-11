Karriere mit Perspektive und Stabilität

Lehre mit Perspektive

Die Wiener Städtische ist einer der größten Lehrlingsausbildner der Versicherungsbranche und bietet jungen Talenten eine umfassende duale Ausbildung. Diese kombiniert theoretisches Wissen aus der Berufsschule mit praxisnaher Arbeit im Unternehmen. Ein bewährtes Mentorenmodell stellt sicher, dass erfahrene Versicherungsberater die Lehrlinge während der Ausbildung begleiten und sie gezielt auf ihren Beruf vorbereiten. Nach der Lehre startet man im Versicherungsvertrieb durch – mit eigenem Kundenstock und selbstständiger Arbeit. Zusätzliche Benefits wie eine überkollektivvertragliche Entlohnung, Erfolgsprämien sowie attraktive Ermäßigungen für Kultur- und Freizeitangebote machen die Ausbildung besonders attraktiv.

Im Recruiting setzt die Wiener Städtische auf Innovation: In der interaktiven „Jobworld“ können Interessierte im Jobgame in die Rolle des Versicherungsberaters schlüpfen, typische Alltagssituationen meistern und so spielerisch mehr über das Berufsbild erfahren. Auch das Onboarding ist digitalisiert: Die „guterjob“-App versorgt neue Mitarbeiter schon vor dem ersten Tag mit allen wichtigen Informationen rund um das Unternehmen, Weiterbildungsmöglichkeiten, Sozialleistungen und erleichtert den Einstieg ins Unternehmen.

Hier findest du alle Infos zu unseren aktuellen Jobangeboten