Karriere bei der Wiener Städtischen: Stabilität trifft Karrierevielfalt

Obwohl die österreichische Wirtschaft durch Inflation, Ukraine-Krise und steigende Energiekosten belastet wurde, hat die Wiener Städtische auch im Jahr 2023 ein starkes Geschäftsergebnis erwirtschaftet. Das Traditionsunternehmen konnte sein Prämienvolumen in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld um mehr als vier Prozent auf 3,4 Milliarden Euro steigern. Die Wiener Städtische, eine der führenden Versicherungen in Österreich, verdankt diesen Erfolg nicht zuletzt ihren rund 4.000 engagierten Mitarbeitern, die tagtäglich für hervorragendes Kundenservice und Stabilität sorgen.

Vielfältige Chancen Die Wiener Städtische ist nicht nur einer der führenden Akteure der österreichischen Versicherungsbranche und der größten heimischen Lebensversicherer, sondern auch ein attraktiver Arbeitgeber, der vielfältige Karrieremöglichkeiten bietet. Mit rund 2.000 Mitarbeitern im Außendienst, 1.800 im Innendienst und aktuell 150 Lehrlingen schafft das Unternehmen eine breite Basis an Aufgabenfeldern, die weit über den klassischen Versicherungsvertrieb hinausreichen und abwechslungsreiche Möglichkeiten für persönliche und berufliche Entfaltung bieten. Derzeit sind 35 Positionen in unterschiedlichsten Bereichen zu besetzen – von Versicherungsberatern bis hin zu Backoffice-Kräften. So sucht die Versicherung viele Talente, die ihre Expertise in einem sicheren und zugleich dynamischen sowie zukunftsorientierten Umfeld einbringen wollen.

Diversität fördern Soziale Verantwortung, Gleichbehandlung und Chancengleichheit prägen die Unternehmenskultur der Wiener Städtischen. Diese Werte spiegeln sich in konkreten Maßnahmen und einem gelebten Engagement wider. Frauenkarrieren werden gezielt gefördert, was den Anteil weiblicher Führungskräfte stetig wachsen lässt. Zahlreiche Auszeichnungen als frauen- und familienfreundliches Unternehmen unterstreichen diesen Einsatz. Vielfalt wird als echter Mehrwert verstanden, und so bereichern unterschiedliche Altersgruppen, Geschlechter, ethnische Hintergründe und Lebensentwürfe das Team. Durch Initiativen wie die Employee Resource Group „all colours“ schafft das Unternehmen eine Plattform für die LGBTIQ+ Community und fördert ein inklusives Arbeitsumfeld, in dem jede Stimme zählt.

Familienfreundlichkeit Die Wiener Städtische setzt auf echte Familienfreundlichkeit und sorgt dafür, dass Mitarbeiter sich nicht zwischen Beruf und Familie entscheiden müssen. Mit vielfältigen Maßnahmen unterstützt das Unternehmen die Vereinbarkeit von Arbeits- und Familienleben – ein Konzept, das gut ankommt: Über 90 Prozent der Mitarbeitenden kehren nach einer Karenzzeit an ihren Arbeitsplatz zurück. Väter profitieren von einem umfassenden Angebot, das neben dem Papamonat und der Karenzzeit auch eine spezielle Papawoche direkt nach der Geburt des Kindes umfasst. So können sie von Anfang an aktiv am Familienleben teilhaben.

Karriereperspektiven Die Wiener Städtische legt großen Wert auf die Entwicklung und Förderung der individuellen Talente ihrer Mitarbeiter. Sowohl im Innen- als auch im Außendienst stehen zahlreiche Programme zur Nachwuchsförderung bereit. Ziel ist es, die Stärken der Mitarbeiter zu entdecken, sie gezielt zu fördern und langfristige Perspektiven zu bieten. Als zukunftsorientiertes Unternehmen vereint die Wiener Städtische Tradition und Innovation, Sicherheit und Dynamik. Sie steht für starke Teams, die die Versicherungsbranche aktiv mitgestalten und in unsicheren Zeiten einen verlässlichen Beitrag zur Stabilität und Weiterentwicklung leisten. Die Versicherung setzt damit nicht nur auf unternehmerischen Erfolg, sondern auch auf die langfristige Förderung ihrer Mitarbeiter – und gestaltet so gemeinsam mit ihnen die Zukunft der Branche. Hier findest du alle Infos zu unseren aktuellen Jobangeboten

Versicherungsberater: Nah dran am Kunden Versicherungsberater leisten weit mehr als reine Schadensabwicklung – sie sind persönliche Ansprechpartner ihrer Kunden in allen Fragen rund um Sicherheit und Vorsorge. Ob im Alltag oder in schwierigen Momenten, sie begleiten ihre Kunden mit Fachwissen und Empathie und setzen auf langfristige Beziehungen. Mitarbeiter im Vertrieb übernehmen verantwortungsvolle Aufgaben und nutzen digitale Tools, um den individuellen Bedarf ihrer Kunden präzise zu analysieren, passende Produkte zu finden und den Beratungsprozess effizient abzuschließen. Der Beruf bietet nicht nur Sicherheit in einem krisenfesten Bereich, sondern auch hervorragende Karrierechancen. Sicherheit und Vorsorge bleiben auch in Zukunft zentrale Themen, und bei der Wiener Städtischen gilt: Wer Engagement und Einsatz zeigt, kann es vom Lehrling bis in Führungspositionen schaffen. Gefragt sind vor allem Sozialkompetenz, Kommunikationsstärke und eine gute Eigenorganisation. Versicherungsberater stehen im ständigen Kundenkontakt, gestalten ihren Arbeitsalltag flexibel und zielorientiert und behalten stets das Wohl ihrer Kunden im Blick – eine Rolle für alle, die Verantwortung übernehmen und Menschen begleiten möchten.