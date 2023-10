Selbstständig machen und Lebensqualität steigern: So gelingt’s

Die Kinder wünschen sich Lasagne, der Hund muss Gassi, Sie wollen ins Yoga und obendrauf wären sieben Stunden Schlaf optimal – und das soll sich alles neben einem Vollzeitjob in 24 Stunden ausgehen. Alltag und Beruf unter einen Hut zu bringen, kann manchmal ganz schön herausfordernd sein. Kein Wunder also, dass der Wunsch nach einer Work-Life-Balance groß ist und neue Arbeitsmodelle wie Homeoffice, Gleitzeit oder 32-Stunden-Wochen bei vielen Menschen gut ankommen. Doch nicht in jeder Branche ist das möglich. Eine Lösung, um aus dem Hamsterrad auszubrechen und sich seine Zeit selbst einteilen zu können, ist die Selbstständigkeit. Wir stellen Ihnen hier eine Möglichkeit vor, wie Sie sich ohne großes Risiko oder Eigenkapital selbstständig machen können.

Selbstständig machen ohne Risiko

Selbstständig sein bedeutet auch jede Menge Verantwortung. Während die einen die Flexibilität während der Arbeit genießen, sind die anderen damit überfordert und brauchen mehr Struktur in ihrem Alltag. Es braucht also ein gewisses Maß an Selbstdisziplin, um auch im Homeoffice produktiv zu arbeiten. Zudem ist auch das finanzielle Know-how eine Hürde, die viele Menschen daran hindert, sich selbstständig zu machen. Denn Sie müssen genug erwirtschaften, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Hinzu kommen steuerliche Angelegenheiten, die Gewerbeanmeldung oder auch Versicherungsthemen. Das Unternehmen Vorwerk bietet hier eine Lösung, bei der Sie alle Vorteile von selbstständigem Arbeiten genießen, ohne ein großes Risiko einzugehen: eine Karriere als selbstständige:r Kobold-Berater:in.