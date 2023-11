Gesund schlafen: Darauf sollten Sie achten

Sie leistet täglich Großes: Sie unterstützt den Körper während des Schlafs, transportiert Feuchtigkeit ab, reguliert die Wärme und ist eine wichtige Voraussetzung für die nächtliche Erholung – die Rede ist von der Matratze. Damit sie über die Jahre ihren Zweck erfüllen kann, ist regelmäßige Reinigung und Pflege unabdingbar. Irene Haselsteiner, Beraterin und Teamleiterin bei Kobold, kennt hilfreiche Tipps und Tricks für die so wichtige Matratzenhygiene.

Egal, ob Schweiß, Hautschuppen, Staub oder Milben – im Laufe der Zeit sammeln sich verschiedenste Verschmutzungen und Schadorganismen auf und in einer Matratze an. Regelmäßige Reinigung und Pflege sind daher essenziell, um einen erholsamen Schlaf zu garantieren und sich langfristig am Produkt zu erfreuen. Irene Haselsteiner teilt ihre Insidertipps.