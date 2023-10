Fellwechsel bei Haustieren: So werden Sie die lästigen Haare los

Haare im Teppich? So wird der Boden wieder sauber

Mit Teppichen, Pölstern und Decken wird das Zuhause erst so richtig gemütlich. Das finden auch die Vierbeiner - und lieben es, sich vor allem auf den Teppichen ein wenig auszuruhen. Mit unangenehmen Folgen: Tierhaare verfangen sich oft tückisch und sind meist schwierig zu entfernen.

Davon müssen Sie sich allerdings nicht ärgern lassen: Greifen Sie am besten zu leistungsstarken Staubsaugern, bei denen Sie spezielle Aufsätze für die Entfernung von Tierhaaren verwenden können. So eignet sich beispielsweise die Kobold EB7 Elektrobürste für den VK7 Akku-Staubsauger perfekt, um den tiefsitzenden Schmutz und die hartnäckigen Tierhaare effektiv vom Boden zu beseitigen. Der Trick ist folgender: Der spezielle Aufsatz hat eine automatische Bodenerkennung für Teppiche und Hartböden integriert, passt automatisch die Saugleistung an die Bodenbeschaffenheit an und entfernt somit Staub und Schmutz ganzheitlich. Zusätzlich punktet er mit Extra-Power und großer Klappe: Der Boost-Kanal saugt extra groben Schmutz zuverlässig ein.