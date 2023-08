Endlich stressfrei putzen: 7 Tipps vom Profi

Tipp 4: Setzen Sie sich beim Putzen kleine Ziele

Wenn schon putzen, dann auch gleich in allen Ecken? Falsch! Die wöchentlichen Hausarbeiten sollten keinesfalls zur tagesfüllenden Last werden. Setzen Sie sich stattdessen kleine Etappenziele, die nicht länger als 20 bis 30 Minuten dauern und deshalb auch an einem Arbeitstag noch entspannt erledigt werden können. Wischen Sie zum Beispiel an einem Abend Waschbecken und Armaturen, bevor Sie am nächsten Tag durch die Wohnung saugen. Auf diese Weise behalten Sie sich die Vorfreude aufs Wochenende, an dem Sie keinen ganzen Tag fürs Putzen opfern müssen.

Tipp 5: Entspannter putzen mit Multitasking

Im Haushalt lassen sich Kleinigkeiten auch mal entspannt im Vorbeigehen erledigen. Sie putzen sich gerade die Zähne? Wieso nicht währenddessen das Bad aufräumen oder den Spiegel wischen? Beim Telefonieren können Sie außerdem problemlos Ordnung schaffen oder Oberflächen säubern. Und auch durch den Einsatz von multifunktionalen Geräten wie dem Saugwischer für den Kobold VK7 aus dem Hause Vorwerk sparen Sie zusätzlich Zeit, die Sie am Ende des Tages für die schönen Dinge des Lebens nutzen können.