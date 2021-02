Valentinstagsgeschenk für ihn? Die Top 5-Herrendüfte für echte Gentlemen

Trend-Düfte für Ihn zum Valentinstag

Die Kunst der Parfümerie ist in der Tat eine ganz besondere Kunst, die die Persönlichkeit des Duft-Trägers auf unnachahmliche Weise zum Vorschein zu bringen vermag.

Was liegt also näher, als Ihm ein umwerfendes Männer-Parfüm zum Valentinstag zu schenken? Da es natürlich ein sehr großes Angebot auf dem Markt gibt, haben wir hier in Zusammenarbeit mit der Online-Parfümerie Notino die Top 5 der aktuellen Herren-Parfums zusammengestellt, die sich aktuell außerordentlicher Beliebtheit erfreuen.

Vorab möchten wir Ihnen noch einige Tipps bei der Wahl des richtigen Parfums verraten: Überlegen Sie, was für einen Typ Mann ihr Liebster verkörpert. Ist er eher der dynamische, voran strebende Typ, der Dinge anpackt? Oder ist er eher ein charismatischer, richtungsbestimmender Typ, der geborene Anführer? Ist er ein unabhängiger Freigeist? Jemand, der zu sich und seinen Idealen steht? Oder ist er der sinnliche Verführer, der die Fähigkeit hat, Menschen in seinen Bann zu ziehen?

Das richtige Parfum hängt außerdem vom Anlass ab: Es gibt Herrendüfte, die wie geschaffen sind für einen aktiven Alltag, während andere nur zu besonderen Gelegenheiten aufgetragen werden sollten. Auch die Jahreszeit ist entscheidend: Frische Düfte eignen sich beispielsweise für heiße Sommermonate, sinnliche, warme Parfums für kalte Tage.

Unsere Top 5: Herren-Parfums, die im Trend sind

Wenn von hochwertigen, beliebten Düften für Gentlemen die Rede ist, werden meist Hugo Boss-Parfums in einem Atemzug genannt: Boss Bottled Tonic, eine würzig-holzige Interpretation des legendären Boss Bottled, erfreut sich dabei derzeit großer Beliebtheit. Der Grund ist die kunstvolle Kombination dieses Eau de Toilettes aus der Frische von Zitrusfrüchten mit warmen Gewürzen und erdigen Hölzern. Ein Duft für Männer, die zielstrebig sind.

Fast schon sündig mutet Armani Code Profumo an, eine Abwandlung von Armani Code, der zu den Evergreens in der Welt der Düfte zählt: Ein raffiniertes Zusammenspiel aus frischen Früchten und Kardamom, betörendem Lavendel und Muskatnuss in Kombination mit erlesener Orangenblüte, abgerundet durch warmen Bernstein, würzigem Leder und Tabaknoten sowie edler Tonkabohne entfaltet einen geheimnisvollen, orientalischen Duft für Männer, die Charisma und Eleganz verströmen.

Ebenfalls aus einem Traditionshaus stammt Bleu de Chanel: Dieser aromatisch-holzige Duft betört mit Zitrusfrische und Minze, bevor sich die Kopfnote mit provozierendem Pfeffer und Ingwer, abgerundet durch sanfte Jasminblüte, öffnet. Die Basisnote klingt geerdet-würzig mit Zeder- und Sandelholz sowie Tonkabohne nach. Dieses Herren-Parfum wurde für Männer kreiert, die die Freiheit über alles lieben.

Wer ein Parfum sucht, das günstiger ist als die oben genannten, das aber ebenfalls umwerfend sein soll, ist mit Joop Wow gut beraten als Valentinstagsgeschenk: Das Geheimnis dieses betont maskulin-orientalischen Parfums liegt in der Mischung aus erfrischender Bergamotte, wärmenden Kardamomsamen und zarten Veilchen. Vetiver, Geranium und würzige Tanne bilden die Kopfnote. Mit samtiger Vanille, edler Tonkabohne und Kaschmirholz klingt der Duft aus. Dies ist ein Parfum für originelle, authentische Männer.

Bei Versace Eros Flame ist der Name Programm: Die Faszination dieses Herrendufts ergibt sich durch das Spiel aus starken Kontrasten wie frischen Zitrusfrüchten, schwarzem Pfeffer aus Madagaskar, aromatischem Rosmarin mit betörenden Rosen, Geranium und Pepperwood. Den Abschluss dieses aromatisch-holzigen Duftes bildet eine Kombination aus Zedernholz, Vetiver, Bergmoos, exotischem Patschule, Sandelholz und Tonkabohne, die von süßer Vanille umrahmt werden. Auch dies ist ein Parfum, das vor allem online günstiger zu haben ist als die exquisiten Luxusmarken, ohne dass jedoch Abstriche bei der Qualität gemacht werden müssen. Nur wenige Tropfen genügen, um ein temperamentvolles Feuerwerk der Sinnlichkeit zu eröffnen..

Konnten wir Ihnen Inspirationen liefern? Sicherlich ist bei diesen fünf exquisiten Herrendüften auch für Ihren Liebsten für den Valentinstag das Richtige dabei.