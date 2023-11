Wie UNIQA zum Geschäftserfolg von Unternehmen beiträgt

UNIQA holt Unterneh­menskund:innen vor den Vorhang und veran­schaulicht, wie Partnerschaft auf Augenhöhe in der Region gelebt wird und wie gemeinsam Vorsprung leben geht.

Wie UNIQA zum unternehmerischen Erfolg beiträgt

Unternehmen verfügen meist über klassische Versicherungsprodukte zur Absicherung von Risiken wie Haftpflicht-, Betriebsunterbrechungs- oder Sachversicherungen. UNIQA als die Partnerin für Unternehmen bietet weit mehr und berät Firmenkund:innen aktiv und ganzheitlich in Bezug auf das Management und die Reduzierung von Risiken. Ergänzend stehen Programme für die Mitarbeiterzufriedenheit wie etwa Gesundheitsvorsorge und weitere Employee Benefits zur Verfügung. Affinity Lösungen werten die Produkte von B2B-Kund:innen auf und können zusätzliches Wachstum generieren. So wirkt UNIQA tatkräftig am Geschäftserfolg von Unternehmen mit.

Gemeinsam Regionalität leben: UNIQA und WIHO Hofbauer

Bestes Beispiel für erfolgreiche Partnerschaft und wie gemeinsam Regionalität leben aussieht: Firmenkund:innen von UNIQA wie der renommierte Spezialist im Werkzeug- und Formenbau WIHO Hofbauer in Schlierbach. Die bereits 30-jährige Partnerschaft zwischen UNIQA und WIHO Hofbauer zeigt, wie zwei Unternehmen gemeinsam Verantwortung übernehmen und die Region in Oberösterreich stärken.

Als lokal verankertes Unternehmen steht WIHO Hofbauer seit der Gründung im Jahr 1988 für Regionalität. Mit 50 engagierten Mitarbeitenden hat die Förderung und Entwicklung von Talenten oberste Priorität. Markus Meister ist ein lebendes Beispiel für diese Philosophie: Vor zwei Jahrzehnten begann er seine berufliche Laufbahn als Lehrling bei WIHO Hofbauer, heute ist er Geschäftsführer. Er kennt den Mehrwert von guten Partnerschaften: „Ich kann mich darauf verlassen, dass UNIQA im Schadensfall sofort vor Ort ist und sich um alles kümmert. Diese Verlässlichkeit, wenn wir rasche Unterstützung brauchen, ist ein Eckpfeiler unserer Partnerschaft."

Gemeinsame Werte, wie die Wertschätzung der Mitarbeitenden, prägen die Zusammenarbeit mit UNIQA. Im Rahmen dieser Partnerschaft hat UNIQA ein passgenaues Versicherungspaket geschnürt, das unter anderem eine umfassende Absicherung der Belegschaft beinhaltet.