UNIQA holt Unterneh­menskund:innen vor den Vorhang und veran­schaulicht, wie Partnerschaft auf Augenhöhe in der Region gelebt wird und wie gemeinsam Vorsprung leben geht.

Wie UNIQA zum unternehmerischen Erfolg beiträgt

Unternehmen verfügen meist über klassische Versicherungsprodukte zur Absicherung von Risiken wie Haftpflicht-, Betriebsunterbrechungs- oder Sachversicherungen. UNIQA als die Partnerin für Unternehmen bietet weit mehr und berät Firmenkund:innen aktiv und ganzheitlich in Bezug auf das Management und die Reduzierung von Risiken. Ergänzend stehen Programme für die Mitarbeiterzufriedenheit wie etwa Gesundheitsvorsorge und weitere Employee Benefits zur Verfügung. Affinity Lösungen werten die Produkte von B2B-Kund:innen auf und können zusätzliches Wachstum generieren. So wirkt UNIQA tatkräftig am Geschäftserfolg von Unternehmen mit.

Gemeinsam Nachhaltigkeit leben: UNIQA und Weingut Scheiblhofer

In Andau beim Weingut Scheiblhofer stehen neben gutem Wein die Themen Nachhaltigkeit und starke Partnerschaften im Mittelpunkt. Davon ist auch die Zusammenarbeit von UNIQA und Familie Scheiblhofer, die sich seit jeher für ressourcenschonendes Wirtschaften auf allen Ebenen einsetzt, maßgeblich geprägt. Sie ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie zwei Unternehmen gemeinsam Verantwortung übernehmen und eine bessere Zukunft gestalten.

So wird im familieneigenen Weingut, Resort und Restaurant auf die Umwelt geachtet, ebenso wie auf einen fairen Umgang mit Mitarbeitenden. In der „kurzen, aber intensiven Zusammenarbeit“, wie Geschäftsführer Erich Scheiblhofer es bezeichnend nennt, wurde eine maßgeschneiderte UNIQA Betriebsbündelversicherung für den Bereich „Hotel-Restaurant-Beherbergung“ entwickelt. Diese schützt das Unternehmen umfassend vor Gefahren und Ausfällen. Teil der UNIQA Leistungen ist aber auch, Erich Scheiblhofer hinsichtlich nachhaltiger Entwicklungen oder Risikoevaluierung beratend zu begleiten.