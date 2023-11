Visionäre Projekte: aFuel® will die Mobilität von morgen CO2-negativ gestalten

UNIQA holt Unterneh­menskund:innen vor den Vorhang und veran­schaulicht, wie Partnerschaft auf Augenhöhe in der Region gelebt wird und wie gemeinsam Vorsprung leben geht.

Wie UNIQA zum unternehmerischen Erfolg beiträgt

Unternehmen verfügen meist über klassische Versicherungsprodukte zur Absicherung von Risiken wie Haftpflicht-, Betriebsunterbrechungs- oder Sachversicherungen. UNIQA als die Partnerin für Unternehmen bietet weit mehr und berät Firmenkund:innen aktiv und ganzheitlich in Bezug auf das Management und die Reduzierung von Risiken. Ergänzend stehen Programme für die Mitarbeiterzufriedenheit wie etwa Gesundheitsvorsorge und weitere Employee Benefits zur Verfügung. Affinity Lösungen werten die Produkte von B2B-Kund:innen auf und können zusätzliches Wachstum generieren. So wirkt UNIQA tatkräftig am Geschäftserfolg von Unternehmen mit.

Gemeinsam Vorsprung leben: UNIQA und OBRIST Group

Bestes Beispiel für erfolgreiche Partnerschaft und wie gemeinsam Vorsprung leben aussieht: Firmenkund:innen von UNIQA wie das Lustenauer Technologieunternehmen OBRIST Group. Dieser innovative Betrieb forscht an der Zukunft der Mobilität und entwickelt einen synthetischen Kraftstoff namens aFuel®, der aus Wasser und Kohlendioxid gewonnen wird. Das ist der Inbegriff von gemeinsam Vorsprung leben: Denn aFuel® hat das Potenzial, die Mobilität von morgen CO2-negativ zu gestalten.

Nachhaltigkeit im Bereich der Unternehmensversicherung spielt heute eine entscheidende Rolle in der UNIQA Gesamtstrategie. Demnach ist es UNIQA ein Anliegen, solch visionäre Projekte zu stärken. Das schätzt auch Geschäftsführer Frank Obrist: „Bei OBRIST Group arbeiten wir an der Zukunft der Menschheit. Umso wichtiger sind Partnerinnen und Partner wie UNIQA, die uns bei unserem Erfolg unterstützen“. Als starke Partnerin vor Ort hat UNIQA für OBRIST Group ein maßgeschneidertes Versicherungspaket geschnürt, das unter anderem auch eine Transportversicherung für Prototypen beinhaltet.

UNIQA und OBRIST Group verbindet die Überzeugung, dass Vorsprung nicht nur ein Ziel ist, sondern die Leidenschaft, eine nachhaltigere und erfolgreichere Zukunft für uns alle zu gestalten. So wird aus einer Zusammenarbeit mehr als nur eine Geschäftsbeziehung – es wird eine Partnerschaft.

Gemeinsam Vorsprung leben, das ist die Vision von UNIQA und OBRIST Group – für eine Welt, in der Nachhaltigkeit und Vorsprung Hand in Hand gehen. Das ist gemeinsam besser leben. Das ist UNIQA.