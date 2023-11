UNIQA unterstützt Unternehmen dabei, weiter zu wachsen

UNIQA holt Unterneh­menskund:innen vor den Vorhang und veran­schaulicht, wie Partnerschaft auf Augenhöhe in der Region gelebt wird und wie gemeinsam Vorsprung leben geht.

Wie UNIQA zum unternehmerischen Erfolg beiträgt

Unternehmen verfügen meist über klassische Versicherungsprodukte zur Absicherung von Risiken wie Haftpflicht-, Betriebsunterbrechungs- oder Sachversicherungen. UNIQA als die Partnerin für Unternehmen bietet weit mehr und berät Firmenkund:innen aktiv und ganzheitlich in Bezug auf das Management und die Reduzierung von Risiken. Ergänzend stehen Programme für die Mitarbeiterzufriedenheit wie etwa Gesundheitsvorsorge und weitere Employee Benefits zur Verfügung. Affinity Lösungen werten die Produkte von B2B-Kund:innen auf und können zusätzliches Wachstum generieren. So wirkt UNIQA tatkräftig am Geschäftserfolg von Unternehmen mit.

Gemeinsam Gastfreundschaft leben: UNIQA und Hotel Guglwald

Bestes Beispiel für erfolgreiche Partnerschaft und wie gemeinsam Gastfreundschaft leben aussieht: Firmenkund:innen von UNIQA wie das Wellnesshotel Guglwald im Mühlviertel. Die Zusammenarbeit von UNIQA mit dem Hotel Guglwald ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie UNIQA Unternehmen dabei unterstützt, weiter zu wachsen und wiederum ihren Gästen das Beste vom Besten zu bieten.

Das Hotel Guglwald ist ein Familienbetrieb, der seit Generationen für Qualität und Wohlbefinden steht. Das Hotel ist bekannt für seine Slow-Wellness-Philosophie, die auf Nachhaltigkeit, Achtsamkeit und Entschleunigung setzt. Dank der über 40-jährigen, generationenübergreifenden Partnerschaft konnte UNIQA das Wachstum des Familienbetriebs zum führenden Hotelbetrieb in der Region begleiten.

UNIQA und Hotel Guglwald verfolgen dabei die gleiche Philosophie: Kund:innen und Gäste stehen an erster Stelle. „Die Partnerschaft zwischen UNIQA und Hotel Guglwald ist von einer gemeinsamen Überzeugung geprägt: Kundenzentrierung steht immer im Mittelpunkt unseres Handelns", weiß auch Geschäftsführer Alexander Pilsl.

Diese gemeinsame Ausrichtung spiegelt sich auch in der Kooperation wider: Das Wellnesshotel Guglwald ist durch eine passgenaue UNIQA Versicherungslösung bestens abgesichert und kann sich so vollends auf seine Gäste fokussieren. Das ist gemeinsam besser leben. Das ist UNIQA.