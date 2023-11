UNIQA holt Unterneh­menskund:innen vor den Vorhang und veran­schaulicht, wie Partnerschaft auf Augenhöhe in der Region gelebt wird und wie gemeinsam Vorsprung leben geht.

Wie UNIQA zum unternehmerischen Erfolg beiträgt

Unternehmen verfügen meist über klassische Versicherungsprodukte zur Absicherung von Risiken wie Haftpflicht-, Betriebsunterbrechungs- oder Sachversicherungen. UNIQA als die Partnerin für Unternehmen bietet weit mehr und berät Firmenkund:innen aktiv und ganzheitlich in Bezug auf das Management und die Reduzierung von Risiken. Ergänzend stehen Programme für die Mitarbeiterzufriedenheit wie etwas Gesundheitsvorsorge und weitere Employee Benefits zur Verfügung. Affinity Lösungen werten die Produkte von B2B-Kund:innen auf und können zusätzliches Wachstum generieren. So wirkt UNIQA tatkräftig am Geschäftserfolg von Unternehmen mit.

Gemeinsam Vorsorge leben: UNIQA und CURA COSMETICS GROUP

Bestes Beispiel für erfolgreiche Partnerschaft und wie gemeinsam Vorsorge leben aussieht: Firmenkund:innen von UNIQA wie die etablierte Tiroler CURA COSMETICS GROUP, die sich dem Wohlbefinden und der Pflege verschrieben hat – auch für die eigenen Mitarbeitenden.

Das Thema Vorsorge prägt die seit der Gründung von CURA COSMETICS GROUP vor 25 Jahren bestehende Partnerschaft zwischen den beiden Häusern. UNIQA war von Beginn an die Partnerin an der Seite der CURA COSMETICS GROUP, die vom kleinen Betrieb mit nur fünf Gesellschafter:innen bis zum Unternehmen mit 200 Mitarbeitenden avanciert ist.

UNIQA und CURA COSMETICS GROUP verbindet das Engagement um das Wohlbefinden der Mitarbeiter:innen und auch die nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Diese Werte spiegeln sich in den maßgeschneiderten Employee Benefit Lösungen wider, die UNIQA für CURA COSMETICS GROUP entwickelt hat: Darunter ist unter anderem eine Gesundheitsvorsorge, die das Angebot eines UNIQA VitalCoaches für regelmäßige Kurse zur Förderung des Wohlbefindens der Mitarbeitenden inkludiert.

So wird gemeinsam Vorsorge leben in die Realität umgesetzt. Das ist gemeinsam besser leben. Das ist UNIQA.