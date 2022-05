Zeitreise ins alte Shanghai

Shanghai galt früher als „Paris des Ostens“. Bis in die 1940er Jahre war die Stadt zweigeteilt: Die chinesische Altstadt war umgeben von ausländischen Konzessionsgebieten mit eigener Stadtverwaltung und Jurisdiktion. Dieser Mythos der globalen Urbanität verbunden mit Glamour und Dekadenz hat nicht nur überdauert, er wird immer wieder neu belebt.

So auch in der The Exchange Bar, die diese längst vergangene Zeit heraufbeschwört: Die Zeit des „Old Shanghai“. Es ist die glanzvolle Epoche der 1920er- bis 1940er-Jahre. Die heute mit mehr als 20 Millionen Menschen bevölkerungsreichste Stadt Chinas liegt am zentralen Abschnitt der chinesischen Küste und ist immer noch ein bedeutender Finanz- und Warenumschlagsplatz.

Schon damals erlebte Shanghai einen Aufschwung sondergleichen. „Das sichtbarste Vermächtnis jener Jahre ist der Bund - sprich: ,Band’. Diese legendäre Uferpromenade sollte Wall Street, Victoria Embankment und Champs-Elysées in einem werden. Das dahinter liegende Viertel besaß als ,Internationale Niederlassung’ exterritorialen Status“, schreibt der deutsche Reisereporter Stefan Schomann.