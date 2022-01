Woodscraper mit Exoskelett

Stattdessen stützte sich das Team auf Konstruktionsweisen in der Gebäudeklassse „Supertall“, die zwischen einer Höhe von 300 und 600 Meter liegt. Ein Querstrebenrahmen als Exoskelett aus Holz soll die Seitenkräfte des Hochhauses stabilisieren.

Ein Ansatz, den das Modell mit dem Entwurf von The Lodge des Architekturbüros PLP Architecture teilt. „Wir wollten, soweit möglich, ausschließlich mit Holz arbeiten, um die Vorzüge des nachhaltigen Baustoffes und das Potenzial der Vorfertigung voll auszuschöpfen“, schreibt Projektleiterin Cara Eckholm in einem Blogeintrag.

Angesichts steigender Baukosten in vielen großen Städten bietet Holz ein Potenzial für kostengünstiges Bauen. Cara Eckholm, Sidewalk Labs

Ein Bodenmodul in 25 Minuten

Zusätzlich zum Exoskelett sorgt ein 70 Tonnen schwerer Schwingungsdämpfer aus Stahl dafür, dass Schwankungen des Gebäudes durch Wind oder Erdbeben ausgeglichen werden. In Summe, so die Berechnungen, soll diese Konstruktionsweise CO₂-freundlicher sein als ein Gebäudekern aus Beton und zusätzlich Kosten sparen. „Angesichts steigender Baukosten in vielen großen Städten bietet Holz ein Potenzial für kostengünstiges Bauen“, so Eckholm.

Um die Produktion möglichst einfach zu halten, erarbeitete das Team die kleinstmögliche Anzahl an unterschiedlichen Modulelementen mit einer einfachen Bauanleitung. Zu den Modulen zählen Balkone, Wände, Badezellen, Kücheneinheiten samt vorgefertigten Installationen. Das Basismodul „Floor Cassette“ ist ein CLT-Element mit akustischen und wärmedämmenden Isolierschichten. Die Produktionszeit für dieses Modul liegt laut Sidewalk Labs bei 25 Minuten.

Damit könnte es nicht nur das höchste Holz-Hochhaus der Welt werden, sondern auch eines, das großteils vom Fließband läuft und in Rekordzeit gebaut wird.

Text: Gertraud Gerst Visualisierungen: Sidewalk Labs