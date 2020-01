Wohnen „in rund“

Ab 150 Euro den Quadratmeter

Für eine Jurte mit sieben Metern Durchmesser muss man bei Schinke mit etwa 24.000 Euro Kosten rechnen. Die Herstellung sei laut Kern einfach und auch für Laien möglich. Wer mehr selbst macht, kann den Preis auf 150 bis 200 Euro je Quadratmeter drosseln. Der erstmalige Eigenbau nehme für fünf bis acht Meter Durchmesser etwa einen Monat in Anspruch (wenn eine helfende Hand dabei ist).

Die Fläche lasse sich – wenn der Platzbedarf steigt – ringförmig erweitern. Theoretisch ließe sich eine Wohn-Jurte mit 250 Quadratmetern Fläche erschaffen: Im Mittelteil eine Fläche von zwei Mal acht Metern Durchmesser übereinander, drumherum ein Außenring von vier Metern Breite. „Wenn man gut baut, ist eine Jurte sehr lange haltbar“, meint Kern. Lediglich die Außenhaut (wasserfester Markisenstoff) müsse alle 20 bis 30 Jahre erneuert werden, wobei Kerschbaumer atmungsaktives Goretex nimmt.

Was sagt die Bauordnung?

Rasch wird der Traum von denleistbaren eigenen runden Wänden geträumt. Ein Baugrund ist je nachLage erschwinglich. Kommen bloß noch die Aufschließungskosten hinzu… und schon kann man günstig wohnen. Oder doch nicht? DieBauordnung (und derer hat Österreich viele) schiebt dem ein wenigden Riegel vor. „In den Gesetzen ist derartiges Wohnen (noch) nichtberücksichtigt, deshalb tun sich die Behörden schwer“, zeigtSchinke Verständnis.

Wohnzimmer im Grünen

Letztendlich könne man nur in Kontakt mit der Gemeinde herausfinden, was gilt, meint Kerschbaumer, für den die Idee des autarken Lebens im Runden „zu romantisch verklärt ist. Das ist in unseren Breitengraden einfach nicht ideal”. Als Wohnzimmer in Grünen, Garten-Atelier, Therapie- oder Seminarraum und dergleichen mehr allerdings erlebe man „im Bauch der Jurte” so manches Wunder ...

Text: Linda Benkö

Fotos: gettyimages, Claudius Kern, Linda Benkö

