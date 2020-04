wHY Architecture lädt zum Tanz

Ballett -Liebhabern ist es ganz sicher ein Begriff. Schließlich ist das Staatliche Opern- und Ballett-Theater Pjotr Illjitsch Tschaikowski in Perm eines der ältesten Theater Russlands. Und es gilt als eines DER Zentren höchster russischer Ballett-Kunst. Bisherige Heimstatt seines berühmten Ensembles ist ein klassizistisches Gebäude aus dem Jahr 1880. Jetzt sollen die 300 famosen Tänzer der Truppe ein neues Zuhause bekommen: Ein Opernhaus, das selbst wirkt, als würde es tanzen – designt vom New Yorker Büro wHY Architecture.

Neubau statt Erweiterung

Dass Stadtrat und Planungskommission jüngst grünes Licht für diesen außergewöhnlichen Neubau gaben, kam für Beobachter vermutlich überraschend. Denn bislang stand lediglich ein erweiternder Umbau des 1.000 Plätze umfassenden Theaters auf der Agenda. Der entsprechende Wettbewerb wurde bereits im Jahr 2010 entschieden. Damals zugunsten des Londoner Studios David Chipperfield Architects.