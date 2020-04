Volle Fracht voraus!

Waren es anfangs einzelne Frachtbehälter, die zum Tiny House oder zum Tiny Office ausgebaut wurden, puzzeln renommierte Architekturbüros nun die genormten Schiffsboxen zu großen Stadthäusern zusammen.

So ein Stadthaus hat das in New York und Neapel ansässige Architekturbüro Lot-Ek auf einem typischen Grundstück in Brooklyn errichtet. Das untypische Einfamilienmodell Carroll House besteht aus 21 aufeinander gestapelten und zum Teil beschnittenen Containern. Sie ergeben einen diagonalen Baukörper, der sich aus dem Gehsteig herauszuschieben scheint. Die Gesamtnutzfläche dieser Container-Villa kann sich sehen lassen, sie liegt bei 232 Quadratmeter.