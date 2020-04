Die Königin der Tiny Houses

So liegt etwa das Doppelbett knapp unter dem Boden und kann am Ende des Tages mit wenigen Handgriffen in den Wohnraum gehoben werden. Der wird dadurch zum Schlafzimmer. Die Toilette wird mit einem Seilzug völlig versteckt. Stauraum und Schränke kann man auf ähnliche Art und Weise je nach Bedarf in den Sockel des Hauses einlassen oder hervorheben.

Haus für jede Stimmung

Das Häuschen ist auch an das Klima und die Umgebung anpassbar: "Sie können einige Geräte, wie eine Schaukel oder Hängematte, und auch einige praktischere Dinge, etwa eine dritte Schicht außen, die ein Moskitonetz ist, hinzufügen", erklärt die Architektin.

Alles wurde so konzipiert, dass man das Haus je nach Lust und Laune, je nach Stimmung, Wetter oder Aktivität anpassen kann. „Wer will, kann alle paar Minuten entscheiden, ob man gerade lieber in einem offenen Wohnzimmer sitzt oder am selben Ort doch lieber ein riesiges Badezimmer genießen möchten“, so die Architektin.

1.000 Varianten pro Haus

Ihr offizielles Konzept, das übrigens einen Designpreis nach dem anderen abräumt, besagt übrigens, dass die Casa Ojalá in ihrer größten Ausbaustufe"mehr als 1.000 synchron arbeitende Einrichtungslösungen bietet, ohne dass die ursprüngliche Struktur und Form jemals verändert wird.“