Welterfolg mit Holzhütten

Schokoladendorf! Welch Name. Dann ist da noch dieses Unternehmen: Lushna. Das bedeutet im Slowenischen so viel wie „Süßes Mädchen“. Nein, das wird jetzt keine Geschichte über den slowenischen Willy Wonka, den märchenhaften Süßwarenproduzenten aus „Charlie und die Schokoladenfabrik“, und dessen Freundin. Auch wenn zwischen dem Schokoladendorf und Lushna durchaus eine Beziehung besteht. Doch die ist simpler geschäftlicher Natur.

Im Gegensatz zu Willy Wonka handelt es sich bei seinem slowenischen Pendant um eine reelle Person: Uroš Mlakar, Gründer der Schokolademanufaktur Teta Frida (Tanta Frida) in Maribor. Der Schokoholic aus Nordslowenien hatte noch einen zweiten Traum: ein Öko-Resort ganz im Zeichen der Schokolade, ein Glamping-Areal am Ufer der Drau in der kleinen Gemeinde Limbuš. Für die Holz-Chalets in seinem Ferien-Park suchte Mlakar einen Produzenten und wurde ganz in der Nähe fündig. Lushna erfüllte alle Anforderungen und versprach dank der Bauweise ihrer Holzhäuser auch noch eine Verlängerung der Saison.