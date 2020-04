Viele, viele bunte Smarties!

Die spanischen Top-Architekten José Selgas und Lucía Cano schaffen mit Farbenkraft, Naturnähe und visionären Formen Raum für kreative Köpfe. Der Serpentine Pavillon in Los Angeles legte dafür ein beeindruckendes Zeugnis ab.

Das verspielte, futuristische Gebilde passte perfekt zum nahen Hollywood: In allen Farbnuancen schillernd, amorph, polygonal und lichtdurchflutet machte es in Los Angeles Furore. Entstanden ist es allerdings anderswo. Zuerst in den Köpfen der spanischen Architekten José Selgas und Lucía Cano. 2015 dann in London. Denn das Team Selgascano hatte den Zuschlag fürs Design des 15. Serpentine Gallery Pavilions erhalten.

Kult-Objekt als Vorbote für Kreativ-Campus

Im Herbst 2019 hatte die flexible Traum-Installation, die im Londoner Hyde Park für viel Aufsehen und Begeisterung sorgte, vorübergehend ein neues Zuhause: Die La Brea Tar Pits. Präsentiert von den Natural History Museums of Los Angeles County (NHMLAC) und dem Londoner Unternehmen „Second Home“ bot sie hier bis Ende November 2019 Raum für öffentliche Kultur- und Kunst-Events.

Das bunte Wunderwerk war allerdings mehr als eine temporäre Attraktion. Der Serpentine Pavilion war nämlich Vorbote eines anderen, bleibenden Projekts der beiden Architekten: Selgascano hat im Auftrag des britischen Co-Working-Space Entwicklers „Second Home“ dessen neuen „HolLA“-Campus konzipiert. Dieser soll im September 2020 seine Pforten öffnen. In East Hollywood. Als erste US-Anlage des britischen Unternehmens, das bereits über vier Locations in London und eine in Lissabon verfügt.