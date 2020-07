Urlaub im Lavendelfeld

Das Hotel hat die Form eines Hufeisens, das an einem Ende fünf Stockwerke in die Höhe ragt und am anderen in einem verlaufenden Bogen auf das Bodenniveau trifft. Das Design ist auf eine möglichst freie Sicht von jedem Blickwinkel auf die umliegende Landschaft ausgerichtet. „Durch die U-Form und den geschwungenen Baukörper spiegelt das Design die naturgegebene Neigung der umliegenden Hügel wider“, erklären die Architekten von Hachem. Die asymmetrische Struktur schwingt sich um einen geschützten Hof, der das Herz des Hotels bildet.

Architektur, die einem Plot folgt

Das Architekturbüro Hachem hat sich einer erzählerischen Planung verschrieben. Anstatt nur Gebäude und Innenräume zu konzipieren, sollen mithilfe von Architektur und Interior Design Geschichten erzählt werden. „Wir sehen uns nicht als bloße Architekten, Designer und Erbauer. Wir erzählen Geschichten, verdichten sie und machen sie für andere erlebbar“, postuliert Hachem. „Subtile und zurückhaltende Details, dramatische und spielerische Elemente werden ausgespielt, sowie sich die Narrative entwickelt“, beschreibt das Architekturbüro seine Arbeit.