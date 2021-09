Tulum macht modern mobil

Entscheidender Faktor bei der Planung war auch Benutzerfreundlichkeit. Wer künftig per Zug in Tulum an- oder abreist, soll angenehme Mobilität erleben. Jeder soll sich leicht orientieren können und Tageslicht genießen. Dabei helfen die lineare Konfiguration des Bahnhofs und dessen Symmetrie. Unterstützend wirkt zudem die Dachgeometrie des Neubaus, die die Nutzer intuitiv zum Zentrum der Anlage leitet.

„Erlebnis“ Zugreise

Auch während Wartezeiten werden Reisenden in Tulum attraktive Angebote zur Verfügung stehen. Aidia Studio hat die kommerziellen Zonen bewusst so designt, dass sie „das Erlebnis des Schienenverkehrs konstant zelebrieren“: Die Architektur des Bahnhofs „umrahmt“ den Blick auf die ein- und ausfahrenden Züge. Und die Einzelhandelsflächen sind in direkter visueller Verbindung mit den Bahnsteigen angeordnet.