Timber mit Talent und Technologie

Der Bau des Bürokomplex aus Massivholz am Queens Quay East, direkt westlich der Parliament Street in Toronto, flankiert von Merchant's Wharf, hat bereits begonnen.

Es ist das erste eines Zwillings-Büroensembles in Bayside Toronto in Kanada. Bei Fertigstellung werden die beiden T3 Bayside-Gebäude mehr als 500.000 Quadratmeter Bürofläche der „nächsten Generation“ bieten, heißt es bei Hines. Der 1957 gegründete Immobilieninvestment-, Entwicklungs- und Managementkonzern Hines ist in 27 Ländern aktiv.

Bis Anfang 2023 wird in der ersten Phase auf einer Grundfläche von 30.000 Quadratmetern rund die Hälfte an Büroraum fertig gestellt.

Neu entstehendes Stadtviertel

Das dänische Studio 3XN war als Sieger aus einem internationalen Wettbewerb hervorgegangen und kooperiert mit dem lokalen Büro WZMH Architects. Nach den Worten von Kim Herforth Nielsen, Gründer von 3XN, geht es heutzutage darum, der Gesellschaft und der Umwelt durch nachhaltiges Bauen „etwas zurückzugeben“.

Der Bürokomplex T3 Bayside ist Teil einer 2.000 Hektar großen Revitalisierungsinitiative zur Umgestaltung des Hafenviertels von Toronto. Das T3 Bayside gesellt sich zu den dort ebenfalls von 3XN gestalteten Wohngebäuden.

Drei Mal T

T3 steht für eine Kombination aus Timber (Holz), Talent und Technologie. Das Bayside ist das sechste derartige Gebäude, das Hines errichtet. Weitere sind etwa das T3 Rino in Denver, das T3 West Midtown in Atlanta, das T3 Goose Island in Chicago und das T3 Collingwood in Australien.