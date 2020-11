The Tulip London: Wahrzeichen oder Wahnwitz?

All diese gewichtigen Unterstützungserklärungen kommen freilich nicht von ungefähr. Denn je näher der Baustart rückt – ein paar behördliche Hürden sind noch zu nehmen –, desto mehr gerät „The Tulip“ unter Beschuss.

The Tulip im Kreuzfeuer der Kritik

Das fängt bei besorgen Bürgern wie Manuel Kaiser an. Der Mann sagt: „London hat mehr als genug Restaurants, Bars und Aussichtsplattformen. Außerdem werden tausende Tonnen Stahl und Beton im Pfeiler des Turms verschwendet, die aber nur eine minimale Nutzfläche an der Spitze generieren. The Tulip verschwendet nur Platz!“

Gar ein neues Empire State Building?

Diese Aussage wäre freilich nicht sonderlich problematisch, hätte Manuel Kaiser sie nicht in Form eines ausführlich begründeten Widerspruchs bei der Planungsbehörde eingereicht.

Wesentlich problematischer für die „The Tulip“-Befürworter ist allerdings der Vergleich, den Murray Gunn, Leiter Research bei Elliott Wave International, einem Experten für technische Finanzmarktanalyse, zieht. Er weist auf einen Zusammenhang hin, der über das generell skeptische Urteil der Bevölkerung zu großen Bauprojekten hinausgeht.

The Tulip von Foster + Partners wird dringend notwendig sein, um der City of London dabei zu helfen, sich von der Coronavirus-Pandemie zu erholen! Peter Murray, Vorsitzender von London Architecture

Der Bau „könnte ein geeignetes Nachwort für Londons Rolle an den Finanzmärkten sein“, sagt er und meint damit, dass solche imposante Projekte häufig das Ende einer positiven Markt-Stimmung einläuten würden. Als Beispiel verweist Gunn auf das Empire State Building in New York.

Geplant in den „goldenen 20er-Jahren“, aber erst während der folgenden Depression fertiggestellt. Ein vergleichbares Schicksal könnte auch The Tulip drohen, warnt er. Schließlich sei die künftige Rolle Londons als Finanzzentrum wegen des Brexits zumindest unklar ...

The Tulip als Flughafen-Problem?

Zu allem Überdruss haben sich nun auch Experten des Londoner Flughafens zu Wort gemeldet. Sie fürchten, dass die spektakulären beweglichen Glaskugeln die Radarsysteme verwirren könnten. Nun muss das jedenfalls auch noch vorab geprüft werden, ehe man mit dem Bau loslegen kann (Baustart war für November 2020 geplant).