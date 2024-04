The Forest: Vertikaler Wald in Kinshasa

Und die Idee des sprichwörtlichen Großstadtdschungels machte sehr bald Schule. Boeri exportierte sie mittlerweile bis nach Asien. Der erste vertikale Wald in China, das Projekt Easyhome Huanggang Vertical Forest, wurde 2021 fertiggestellt. Noch in Bau ist derzeit The Nanjing Vertical Forest – ebenfalls bestehend aus zwei grünen Türmen.

Die Inspiration für das Projekt fanden die Architekten aus Mumbai naheliegenderweise im afrikanischen Wald. Sogar die Farbgebung der Fassade erinnert an die typische rote Erde Afrikas. Dafür sorgen die in ihr vorkommenden Eisenminerale als Farbpigmente.

Und nun erobern diese vertikalen, in die Höhe wachsenden urbanen Landschaften Afrika: Nach einem ersten derartigen Gebäude in Kairo hat nun das indische Architekturbüro Sanjay Puri Architects einen üppig begrünten Büroturm entworfen. Er heißt schlicht und ergreifend „The Forest“ und wird in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa stehen.

Die Struktur der Balkone verfolgt dabei zweierlei Zweck: Einerseits stellt die Anordnung einen tollen Blickfang dar. Denn die Balkone überschneiden sich jeweils mit denjenigen in den darüber liegenden Etagen. So erhält jedes Büro eine Freifläche in einfacher und doppelter Höhe. Zweitens wird es damit einfacher, auch hochwachsende Pflanzen unterzubringen.

Die Megacity, die bis zum Jahr 1966 Léopoldville hieß, ist mit mehr als 16 Millionen Einwohnern noch vor Lagos, der Hauptstadt Nigerias, die größte Stadt in Afrika. Und sie ist die größte frankophone Stadt der Welt. Der Ballungsraum Kinshasa ist die Heimat von 17 Millionen Einwohnern. Wer in einem Büro wie The Forest arbeiten wird dürfen, wird sich glücklich schätzen.

Das 93 Meter hohe Objekt ist direkt am Kongo-Fluss geplant. Es ist so angelegt, dass es sich mit großzügigen Fenstern zum Wasser hin öffnet. Die Balkone sind so verteilt, dass sie strahlenförmig an die Büros anschließen. Gleichzeitig bleibt die Privatsphäre für die bestehenden 15-stöckigen Wohngebäude auf der Südseite gewährleistet.

Unter den 100 Besten

Sanjay Puri Architects wird von den Gründungspartnern Sanjay Puri und Nina Puri geleitet. Das Büro wurde von Archdaily in die Liste der 100 besten Architekten weltweit aufgenommen. Mit derzeit 90 Mitarbeitern konzentriert sich die Philosophie des Studios auf die Entwicklung kontextbezogener und nachhaltiger Designlösungen. Man wolle außerdem die räumliche Wahrnehmung mit neuen Designideen erkunden.

Sanjay Puri ist eingetragenes Mitglied der RIBA (Royal Institute of British Architects), der Society of American Registered Architects (SARA, New York), des Indian Institute of Architecture (IIA) und des Indian Institute of Interior Designers (IIID) sowie Mitglied des Heritage Conservation Committee (Neu-Delhi). Er war – als erster indischer Architekt – Mitglied der Jurys des World Architecture Festival in Barcelona, Singapur, Berlin, Amsterdam und Lissabon.

Sanjay Puri Architects hat mehr als 360 Preise gewonnen, darunter an die 250 internationale Designpreise. Dazu zählen etwa der CDA Award Paris 2023 für die weltweit beste Wohnarchitektur und der Architizer A + Award, New York 2022, für das weltweit beste Wohnbauunternehmen.

Das Büro hat derzeit Architekturprojekte in Australien, Spanien, Montenegro, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman und den Vereinigten Staaten am Laufen – neben der Arbeit in Indien, wo Sanjay Puri an der Gestaltung von Projekten aller Typologien in 36 indischen Städten beteiligt ist.

