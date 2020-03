Tanz um die Zugspitze

Eines ist gewiss: An die genaue Geschichte, warum Johann Georg Jäger, Gerichtsanwalt und Postmeister zu Lermoos, auf die Idee kam, ein Gasthaus in seinem Heimatort zu errichten, kann sich niemand mehr erinnern. Die Sache liegt schließlich schon über 200 Jahre zurück. Doch sind alte Urkunden, Bilder und Schriften erhalten, die Einblick gewähren. In längst vergangene Tage. In andere Welten. Und in eine Zeit, in der man von Spa und Wellness definitiv noch nichts gehört hat.

Im Zeichen der Mohren

Stattdessen kann man in der alten Hauschronik darüber lesen, dass das Gasthaus ursprünglich „Beim Neuwirt“ hieß, dann zu „Beim Anwalt“ umbenannt wurde. Zitat aus eben diesen Niederschriften: „... bis sich um 1850 der Name ,Drei Mohren’ durchsetzt. In dieser Zeit werden einige Betriebe im österreichischen und süddeutschen Raum ,Zum Mohren’ oder ,Zu den Drei Mohren’ genannt. Der Name ist religiösen Ursprungs und bezieht sich auf die drei Weisen aus dem Morgenland.“