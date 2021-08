Such’ die Hütte!

Diese zweite Maßnahme wurde nachträglich integriert, da man wirklich sichergehen wollte. Und weil man Arcana nicht bloß als Projekt, sondern als „gesellschaftliche Bewegung“ etablieren will, die sich auch an weniger bewaldeten Gebieten ausbreiten soll, wo noch mehr Vogelflug zu erwarten ist. Schließlich bedeutet Arcana übersetzt so etwas wie „Geheimnisse“. Und deren würde es in der Natur überall auf dem Erdball so viele zu entdecken geben, dass man sich in der Konzeption nicht auf Kanada reduzieren wollte.

Und was ist mit Camping?

Eine Überlegung, die auf das einzahlt, was Trendforscherinnen wie Anja Kirig derzeit prophezeien. Die Frage ist nur, ob man dafür wirklich Heime wie die Arcana-Hütten braucht. Oder ob nicht einfach ein praktisches Zelt mit einem kleinen Griller noch mehr Resonanzmöglichkeiten bietet …

