Spannungsreicher Dreiklang

Durch die Dekonstruktion gleicht sich das Ensemble des Deconstructed House in den Proportionen den umliegenden Wohnhäusern an.

Dieses Einfamilienhaus nach einem Entwurf von Innocad Architecture mit außergewöhnlichem Blick auf die Stadt und die umgebende Natur ist in der Geschichte und in dem Kontext des Ortes verwurzelt. Es inkludiert nach Vorgaben des Auftraggebers einen Wohngalerieraum. Der Übergang zu den behaglichen übrigen Wohnräumen ist nahtlos, ebenso wie jener zur natürlichen Schönheit der umgebenden Natur.

Man findet aber auch zukunftsweisende Architektur in Linz, angefangen vom Bahnhofsviertel mit dem Musiktheater über das Stadterweiterungsprojekt solarCity bis hin zum Neubau der Anton Bruckner Privatuni. Man darf also in und um Linz auch außergewöhnliche Wohnhäuser erwarten. Das Deconstructed House ist eines davon.

Als erstes Gebäude des Dekonstruktivismus gilt das Wohnhaus des amerikanischen Stararchitekten Frank Gehry. Dieser experimentierte bereits 1978 damit. Und er hat nicht locker gelassen: Mit dem Arts Resource Building in der französischen Stadt Arles hat Gehry dem Architektur-Stil ein weiteres Kapitel hinzugefügt.

Vertreter des Dekonstruktivismus auch in Österreich

Einer der bekanntesten Vertreter des Dekonstruktivismus in Österreich ist der 2012 verstorbene Günther Domenig. Als sein „Opus magnum” wird das „Steinhaus” erachtet. Er hat es in den Jahren 1982 bis 2008 auf seinem privaten Ufergrundstück in Steindorf am Ossiacher See geplant und errichtet.