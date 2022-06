So eine coole Schachtel

Allein das Thema Individualität wird nur bedingt bedient. So gibt es schlichtweg ein Modul, das alle Stückerl spielt. Mit einer Tiefe von 1,20 Metern, einer Länge von 4,60 Metern und der Höhe von 3,50 Metern wiegt jedes Modul 500 Kilogramm und definiert einen fünf Quadratmeter großen Bereich, der sich nach Belieben mit weiteren Segmenten kombinieren lässt.

Wikkelhouse nach Lego-Konzept

Sprich: Wer als Kind gern Lego gespielt hat, ist klar im Vorteil. Einfach Stein auf Stein – oder Modul an Modul setzen und so das Eigenheim errichten. Allerdings geht es nur in der Horizontalen –eine mehrstöckige Lösung wurde noch nicht gefunden. Aber: Man kann selbst definieren, wo denn die Fenster platziert sein sollen.

Nutzung bleibt variabel

Die Vorteile sind aber dennoch nicht von der Hand zu weisen. So bleibt etwa die Nutzung jedes Wikkelhouse dem jeweiligen Eigentümer selbst überlassen. Vom Wohn-, Garten- oder Ferienhaus, Homeoffice oder Spielhütte, Unterbringung für Gäste bis zum Hausboot und zum Messestand ist alles denkbar. Und: Wenn man siedeln will, kann man das gesamte Haus einfach abbauen und an einem anderen Ort binnen eines Tages wieder errichten.