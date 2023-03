Smart Work im alten Postgebäude

Als Den Haags Stationspostgebouw 1939 vom leitenden Regierungsarchitekten G. C. Bremer entworfen wurde, waren flexible, nachhaltige Arbeitsplätze kaum ein Thema. Was einst als eines der modernsten Postverteilerzentren der Niederlande galt, bedurfte also umfassender Erneuerung, um heutigen Anforderungen gerecht zu werden. Kein leichtes Unterfangen, dieses denkmalgeschütze Wahrzeichen der Stadt Den Haag modernen Standards anzupassen. Doch es gelang: Von KCAP und Kraaijvanger Architects runderneuert, erstrahlt das Musterbeispiel des Funktionalismus in neuem Glanz. Und bietet alles, was ein zeitgemäßes, smartes „New Work“ Umfeld braucht.

Comeback als PostNL-Hauptsitz

Die architektonische Umgestaltung des 30.000 Quadratmeter großen Stationspostgebouw hat KCAP für die Bauträger LIFE und SENS Real Estate designt. Fürs neue Innenleben zeichnet das Büro Kraaijvanger verantwortlich. Und zwar im Auftrag des Unternehmens PostNL, das seine Postzüge hier schon im vorigen Jahrhundert be- und entlud und das historische Gebäude nun als Hauptsitz nützen wird.