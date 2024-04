Rezept für traumhaftes Wohnen

Das Einfamilienhaus Casa Libre an der Algarveküste ist ein modernes, auch ökologisch durchdachtes Refugium. Das Leitmotiv war „Freiheit”. Der Reiz besteht – neben der Lage natürlich – in der architektonischen Umsetzung durch das Atelier Mario Martins.

Träumen wird man ja wohl noch dürfen. Ist für die einen in Europa der Winter die angenehmste Jahreszeit, sehnen die anderen, die den Gewässern, gar dem Meer, zugetan sind, wärmere Temperaturen herbei. Portugal ist definitiv wärmer als Deutschland oder Österreich. Portugal ist nicht so weit weg und verfügt überdies über reichlich Küste. Da ließe sich der Traum von einem Haus am Meer doch realistisch verwirklichen? Mit dem nötigen Kleingeld zweifellos. Darüber dürften die Eigentümer des neuen Einfamilienhauses Casa Libre an der Algarve verfügt haben.

Casa Libre: „Haus der Freiheit” Der Name „Casa Libre“ weckt sofort Assoziationen an den berühmten Longdrink, der um 1900 herum in Cuba entstand. Weit mehr als nur eine Cola Rum, kommt der Klassiker unter den Cocktails zwar mit nur wenigen Ingredienzien aus. Beim Genuss von „Cuba libre” schwingt jedoch so viel mehr mit – sollen doch damals angeblich US-amerikanische Soldaten mit dem Mix aus Coca-Cola, Rum und Limettensaft auf die Befreiung Kubas von der spanischen Kolonialherrschaft getoastet haben.

Traumhaftes Wohnen – mit einem Gefühl der Freiheit.

Casa libre, das von Mario Martins Atelier entworfen wurde, bedeutet auf Deutsch so viel wie „Freies Haus“ oder „Haus der Freiheit“. Ähnlich wie der Drink verströmt das Einfamilienhaus in der portugiesischen Stadt Lagos mit nur wenigen „Zutaten” das Flair von Einfachheit und Freiheit. „Transparenz, Leichtigkeit, Freiraum” Und klar, Geld macht zwar nicht immer frei, aber es hilft, sich den einen oder anderen Wunsch oder (Wohn-)Traum zu erfüllen. Bei Casa Libre hingegen dürften andere Motive als der schnöde Mammon in die Wahl des Namens hineingespielt haben.

Die Bucht Praia do Camilo bei der portugiesischen Stadt Lagos.

„Ihn haben die Auftraggeber deshalb gewählt, weil sie einerseits ein Haus ganz nach ihren Träumen und Wünschen errichtet haben wollten. Andererseits steht das ,libre’, das ,Freie’ für die Transparenz, Leichtigkeit und den Freiraum, den sie gewinnen – sowohl architektonisch gesehen als auch in Bezug auf das Wohnen selbst“, sagt Architekt Mario Martins. Bevorzugte Lage mit Blick auf die Bucht von Lagos Zudem steht das Haus, das sich um einen gemütlichen Innenhof drapiert, an einem besonders attraktiven Standort: In bester Lage, an einem sonnigen Hang mit Blick auf die Bucht von Lagos. Der Ort im Süden Portugals mit knapp 35.000 Einwohnern ist für seine Altstadt mit Stadtmauer, prachtvollen Kirchen, Festung mit barocker Fassade und Wachtürmen, für seine Klippen und Atlantikstrände bekannt. Sehr berühmt ist beispielsweise die kleine Sandbucht Praia do Camilo, zu der man über eine steile Holztreppe gelangt.

Der Baukörper von Casa Libre insgesamt wirkt nicht aufdringlich, ebenso wenig der natürlich und einfach bepflanzte Garten. Auch das begehbare Dach ist begrünt – eine natürliche Verbindung zum Garten. Klare Formen, unaufdringlicher Sichtbeton Alle Freiflächen und der Garten vermitteln so ein Gefühl der Freiheit – zumal sich die Grenzen des Hauses auf diese Weise aufzulösen scheinen, Casa Libre nahezu in den Garten „hineinzufließen“ scheint.

Casa Libre mit seinem klaren, quadratischen Grundriss besteht aus einem einzigen Stockwerk aus Sichtbeton. Diese Struktur wird durch klare Leerräume unterbrochen. Eine Art Lichtschacht, von Westen kommend, weist auf die imposante Eingangstür aus Massivholz hin. „Zwei Arten des Wohnens” Vom Innenhof her öffnet sich die Struktur zum Horizont hin. Durch den zentralen Innenhof ergeben sich „zwei Arten des Wohnens“, führt Mario Martins weiter aus: nach innen gerichtet, wo der Innenhof viel Privatsphäre gewährt, und offen nach Süden hin ausgerichtet.

Das spitz zulaufende, schlanke Vordach kontrastiert mit der „Schwere” des Betons.

Das Vordach beschattet die Holzterrasse und den Garten und erstreckt sich bis zu den Verglasungen.

Die „Schwere” des Betons steht im Kontrast mit der Leichtigkeit des Vordachs und der Transparenz der verglasten Flächen. Auch setzt der Sichtbeton Grenzen, die in das Gebäude einschneiden und sich im Inneren fortsetzen. Aber das Vordach, das eine Holzterrasse schützt und beschattet, ist zart über den Garten gelegt und erstreckt sich bis zu den Verglasungen.

Klare Formen ...

... und Spiel mit Licht und Schatten.

Die Spitze des schlanken Vordachs setzt durch Länge und Eleganz ein auffälliges Signal. Dies wird in der Form durch das lange Schwimmbecken ausgeglichen, das sich entlang der gesamten Vorderseite des Hauses erstreckt – ein monolithischer Block, schwarz und daher neutral. Der Innenhof definiert die Zugänge Man könnte – vor allem, wenn man auch das Interior Design in die Betrachtung mit einbezieht – sagen, dass Casa Libre aus Dichotomien besteht. Das Haus bietet durch die Strukturen intime und gemütliche Ecken, aber auch atemberaubende Aussichten, wo man nicht lange genug stehen kann, um zu schauen.

Auch das Interieur ist bestechend klar und strukturiert.

Schlichte Eleganz im Inneren des Casa Libre.

Zum Innenhof kommt man über eine imposante massive Holztür und durch die seitliche Eingangshalle. Der Innenhof ist mit seinem Johannisbrotbaum das Herzstück des Hauses. Er definiert die Zugänge, verbindet und trennt die Wohnräume und die übrigen Bereiche. Minimaler Energieverbrauch Wohnzimmer und Küche sind nach Süden ausgerichtet, während die Schlafzimmer und Sanitärräume im Ostflügel untergebracht sind. Nördlich und westlich befinden sich die Garage, die Technikräume und weitere Nebenräume.

Der interessante Baukörper des Casa Libre von oben.

Casa Libre versteht sich auch als Ergebnis kreativer Freiheit bei der Suche nach innovativen und „besseren Lösungen“ im Sinne der Nachhaltigkeit – nebst der Berücksichtigung der Nutzer und des Standorts. Für den landschaftlich gestalteten Garten und das umliegende Gebiet wurden vorrangig einheimische Vegetation, natürliche Bodendecker und andere trockenheitsresistente Pflanzen gewählt.

Der zentrale Innenhof des Casa Libre von oben.

Die nachhaltigen Lösungen des Architekturbüros Mario Martins betreffen einerseits die erwähnte zeitgemäße und zurückhaltende Gestaltung und andererseits die Auswahl natürlicher, wiederverwertbarer lokaler Materialien. Und sie gelten auch für den ressourcenschonenden Transport und Einsatz von Maschinen.

Der Pool scheint nahtlos in den Garten überzufließen.

„Freiheit” als architektonisches Leitmotiv.

Sparsam eingesetzte einheimische Vegetation.

Das einfach begrünte Dach ist begehbar.

Das Haus ist daher nicht nur von hohem Wohnstandard und Komfort geprägt, sondern punktet auch mit einem nur minimalen Energieverbrauch. So wurden Wärmemanagement und Beschattung geschickt konzipiert. Die Installation von Solar- und Photovoltaikanlagen zusammen mit Wärmepumpen führt zu hocheffizienter Energienutzung. Die Speicherung und Wiederverwendung von Regenwasser gehören ebenfalls zum nachhaltigen Konzept. Das bringt ziemlich sicher auch wiederum über Einsparungen finanzielle Freiheit. Text: Linda Benkö Fotos: Fernando Guerra / FG+SG Architekturfotografie, Dronepicr/wikimedia Lesen Sie weiter im UBM Magazin, der Plattform für Immobilienwirtschaft, Stadtplanung und Design.