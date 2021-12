Remake für die Berliner Filmstudios

Berühmte Klassiker, die dort entstanden, haben längst mehrere Neubearbeitungen hinter sich. Zum Beispiel der 1920 auf dem Gelände der Berliner Union-Film Ateliers (BUFA) gedrehte Stummfilm „Der Golem, wie er in die Welt kam“. Und was dort 1912 mit einem Glashaus begann, weil man noch auf Tageslicht angewiesen war, wuchs und überdauerte auch düstere Zeiten: Die Filmstudios in Berlin-Tempelhof. Jetzt verschafft das Projekt „Atelier Gardens“ den historischen Gebäuden selbst ein verdientes Remake.

Startschuss für „Atelier Gardens“

Die Pläne für die Neugestaltung hat das renommierte niederländische Architekturbüro MVRDV entworfen. Das Projekt „Atelier Gardens“ macht die Berliner Filmstudios fit für die Zukunft, indem es die ehrwürdigen Bauten mit nachhaltigen Materialien bewahrt und adaptiert. Und die Verwandlung darf bereits beginnen: Die Baugenehmigung für die ersten beiden Teile wurde jüngst erteilt.