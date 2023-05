Platz für Leere

Vom Kreisverkehr zum Begegnungsort

Das Ergebnis: Der Kreisverkehr wird in einen belebten sozialen Raum verwandelt, der von Ringen am Boden eingerahmt wird. Ringe, die aus dem Boden auftauchen und sich zu zwei symmetrischen Spitzen erheben. Dadurch erschafft die Architektin einen geschlossenen Raum innerhalb des Kreisverkehrs, in dem Menschen zusammenkommen können.

Die vom Auftraggeber verlangte Skulptur wird zudem so nicht in der Mitte des Valiasr-Platzes aufgestellt, sondern verläuft um den Platz und betont mit geschwungener Bewegung die zentrale Leere. Durch diese plastische Form mit zwei symmetrischen Spitzen werden auch die Achse der Valiasr-Allee und die dortigen Bäume betont, gleichzeitig umrahmt sie die Berge in der Ferne.

Mit diesem Konzept ist es der Architektin gelungen, einen Verkehrsknotenpunkt, der nicht für Menschen, sondern für Autos gemacht wurde, in einen Ort der Begegnungen zu verwandeln. Als Frau in einem Land, in dem Frauenrechte noch Zukunftsmusik sind. Ein doppelter Triumph.

Text: Resi Reiner Bilder: Habibeh Madjdabadi