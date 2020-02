Online-Matching für Bauherren und Architekten

Das Internet macht's möglich – auf der Online-Plattform www.archinaut.at können Menschen, die ein Bauvorhaben durchführen wollen, das passende Architekturbüro finden. Das Online-Matching funktioniert so: Die Bauherrinnen und Bauherren in spe beschreiben ihre Projekte auf der Website des Bauherren-Architekten-Vermittlungsdienstes.

Angaben, die gemacht werden können, sind beispielsweise: Art des Objekts, geplante Maßnahmen, geografische Daten, wer hat die Bauherrschaft über, Kostenrahmen, erforderliche Spezialisierung. Auch die gewünschte Dienstleistung wird online präzisiert; von der Beratung über die Bauleitung und Generalplanung bis hin zu Innenarchitektur oder sogar Raum- und Städteplanung. Interessierte Architekten melden sich in der Folge bei den Anfragern.

450 registrierte Architekturbüros

„Aktuell sind in Österreich 450 Architekten auf der Plattform registriert”, erklärt der Schweizer Thomas Morscher, Geschäftsführer der Bluenaut Matching Services AG. Gemeinsam mit Ko-Geschäftsführer Alex Hatebur startete er 2011 die Archinaut Architektenvermittlung in der Eidgenossenschaft. Seit 2015 wird der Bauherren-Architekten-Vermittlungsdienst auch in Österreich und Deutschland angeboten.