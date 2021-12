Neues Zeug, das leuchtet

Vom Industriedesign zur Manufaktur

Das Kreativduo konnte sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten bereits einen Namen in der internationalen Designszene machen. Mit ihrer recycelten Keramik-Kollektion Ryker schafften sie es auf Anhieb in renommierte Design-Shops, Museen sowie ins International Design Yearbook 2005. Für Alessi entwarfen sie einen intelligenten Teelöffel, für das Wiener Kaffeehaus Landtmann eine von Wallpaper prämierte Torten-Kollektion, und ihre archaische Trinkschale Liquid Skin für Lobmeyr steht im Museum of Modern Art in New York.

Mit dem Label Neu/Zeug gehen die drei Firmengründerinnen seit 2017 einen neuen Weg. An der Schnittstelle zwischen innovativem Design, traditionellem Handwerk und neuester Technologie entstehen Produkte, die nachhaltig, regional und zukunftsweisend sein sollen. Ein wichtiger Aspekt ihrer Arbeit, da sind sich die drei einig, ist der rege Austausch untereinander während des gesamten Entstehungsprozesses. „Jedes Produkt wird vom Entwurf bis zur Produktion ganz eng zusammen entwickelt“, so Santorso. Nur so könne sichergestellt werden, dass das Design auch tatsächlich den Materialeigenschaften entspricht.