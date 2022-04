Neuer Traum vom alten Venedig

Was das 2021 neu eröffnete „Ca‘ di Dio“ so besonders macht, ist allerdings vor allem sein Innenleben. Denn hier hat Top-Architektin Patricia Urquiola eindrucksvoll Hand angelegt. Die in Mailand lebende Spanierin ist nicht umsonst für ihre grandiosen Design-Arbeiten berühmt. Und sie hat das alte Gemäuer in Venedig mit viel Fingerspitzengefühl in ein zeitgemäßes Traumrefugium verwandelt. In eine zauberhafte Hommage an vergangene Tage und lokale Kunst und Tradition.

Noblesse in alten Pilger-Zellen

Die historische Struktur der Villa wurde in liebevoller Detailarbeit restauriert. Wo jetzt elegante Zimmer mit modernem Komfort aufwarten, wurden einst Pilger beherbergt. Die zehn Suiten und 66 Zimmer des „Ca‘ di Dio“ folgen dem ursprünglichen Grundriss der alten Zellen. Unterschiedlich gestaltet, vermitteln sie luxuriöse Intimität. Und sie erwecken die Jahrhunderte alte Gastfreundschaft zu modernem Leben.